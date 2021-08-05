Eyüpsultan Müzesi için ilk adım atıldı
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Eyüpsultan Müzesi için ilk adım atıldı

Eyüpsultan Müzesi için ilk adım atıldı
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni yapılacak olan Eyüpsultan Müzesi için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni yapılacak olan Eyüpsultan Müzesi için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Müzenin yapılacağı Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan binadaki toplantıda Başkan Deniz Köken'e bina içerisinde ve bahçesinde yapılması planlanan tüm uygulamalar detaylarıyla anlatıldı.

İlgili Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve danışmanların da katıldığı toplantı sonrası ise Başkan Deniz Köken müzenin yapılacağı binada ve bahçesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre

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