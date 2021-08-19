Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu

Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirilen ve öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunan Matematik Evi, açılış için gün sayıyor.

İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirilen ve öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunan Matematik Evi, açılış için gün sayıyor.

Kemerbugaz'da bulunan Matematik Evi'nin ilk misafirleri ise ilçenin farklı okullarında görev yapan matematik öğretmenleri oldu. Matematik Evi'ni gezen, incelemelerde bulunan matematik öğretmenleri ile Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer ve Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız'ın da katıldığı programda eğitimcilerin fikir, görüş ve önerileri alınarak Matematik Evi'nin işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Her sınıftan bir kişi matematiğe aşık etsek yeterli"

Program sonrası açıklamalarda bulunan Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Eyüpsultan'da eğitimin kalitesini artırmak adına yapılan çalışmaların son hızıyla devam ettiğini, İstanbul'un manevi merkezi olan Eyüpsultan'ı eğitimin de merkezi yapmak istediklerini belirterek, "İstanbul'da bir ilk olacak. Tüm sınıflarımızı tüm yaş kategorilerinde buraya matematik derslerine getireceğiz. Amacımız burada matematik dersleri almaları değil, matematiği sevmelerini sağlamak. Her sınıftan bir kişiyi matematiğe aşık etsek bizim için yeterli. Tüm çocuklarımızın ve velilerimizin burayı görmesini istiyoruz" dedi.

"Matematik evi'nin istanbul'da örneği yok"

Matematik Evi'ni öğretmenlere tanıtan ve bilgilendirme yapan Matematik Evi Sorumlusu Hasan Topdemir ise Matematik Evi'nin Türkiye'de birkaç örneği olan ama İstanbul'da örneği olmayan çok önemli bir yer olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Burada bizim matematiğin günlük hayattaki karşılığı nedir, onları somut olarak anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunu yapaken de Mimar Sinan'ın köprülerini nasıl yaptığı, bunun matematikle nasıl bir ilişkisi olduğu veya Leonardo da Vinci'nin o köprüsünü tasarlarken hangi matematiksel süreçlerden geçtiğini anlatacağız. Ama bunu anlatırken sanatı da mimariyi de matematikle anlatacağız; veya logar, tencere kapaklarının neden yuvarlak olduğunu, bunun günlük hayattaki karşılığından da bahsedeceğiz. Ayrıca söyleşilerimiz, imza günlerimiz konferanslarımız, atölyelerimiz olacak. Bu atölyeleri yine sosyal medya ve broşürlerimiz üzerinden zamanını ve yerini bildireceğiz. Uygunluk sürecine göre okullarımızın yanı sıra vatandaşlarımız da bireysel olarak buraya gelebilirler. Kayıtlarını yaptıracaklar ve atölyelerimizde çalışmalarını yapacaklar. Matematik Evi'ni gezebilirlerde çünkü alt istasyonlarımız biraz daha müze, sergi konseptinde yapıldı. Hem gezebilirler, hem de atölyelerden yararlanabilirler. Amacımız matematiğin sanatla, mimarlıkla, tıpla ilişkisini günlük hayattaki örnekleriyle anlatmak"

"Çocuklara matematiği sevdirmede çok faydalı olacak"

Matematik Evi'yle ilgili bilgilendirme toplantısına katılan Vatan Anadolu Lisesi Matematik Zümre Başkanı Zuhal Yalçın, Matematik Evi'nin İstanbul için çok gerekli bir yer olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Böyle bir kurumun Eyüpsultan ilçesinde olması beni ayrıca çok mutlu etti. Umarım çocuklara matematiği sevdirmede çok faydalı olacak. Ben çok beğendim, gerçekten çok güzel. Böyle bir projeyi ilçemize kazandırdığı için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Alper Asım Özer'e çok teşekkür ediyorum" - İSTANBUL

Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Haluk Levent Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eyüpsultan Matematik Evi'nin ilk misafirleri öğretmenler oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:31:33. #1.16#

title