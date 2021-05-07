Eyüpsultan, Maltepe, Üsküdar 7 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
29 Nisan Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 29 Nisan Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
7 MAYIS SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2021 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2021 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 06.05.2021 17:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.05.2021 07:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]