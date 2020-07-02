Eyüpsultan mahallelerinde yaz temizliği
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Eyüpsultan mahallelerinde yaz temizliği

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası devam ediyor.

Eyüpsultan mahallelerinde yaz temizliği
02.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:26

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesinin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortaklaşa sürdürdüğü kampanya kapsamında ekipler bu kez Rami Yeni ve Rami Cuma Mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Rami Yeni ve Rami Cuma'da gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Korona virüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.

Başkan Deniz Köken, mahalle esnafıyla sohbet etti

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Maske ve mesafe kuralına uyan Başkan Deniz Köken, vatandaşlarla selamlaşmaları dirsek teması ile yapmaya özen gösterdi. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Çalışmalar her gün 2 farklı mahallede yapılıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri önümüzdeki günlerde de her gün 2 farklı mahallede yapılması planlanan çalışmalara ara vermeden devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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