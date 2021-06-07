Eyüpsultan mahallelerinde temizlik çalışmaları
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Eyüpsultan mahallelerinde temizlik çalışmaları

Eyüpsultan mahallelerinde temizlik çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" çalışmaları Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde ara vermeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" çalışmaları Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde ara vermeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kez Rami Yeni ve Rami Cuma Mahallelerinde fiziki tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Otlar biçildi, bina girişleri dezenfekte edildi

Rami Yeni ve Rami Cuma Mahallelerinin farklı noktalarında yapılan çalışmalarda yeşil alanlarda otlar biçildi, parklar ve yeşil alanlarda onarım yapılarak düzenlendi, hasar görmüş kaldırımlar onarıldı, cadde ve sokaklarda gerekli görülen yerler asfaltlandı, yollar süpürüldü, parklar, yeşil alanlar, bina girişleri, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi. Ayrıca yağmur suyu kanalları ekipler tarafından temizlendi ve kirli görüntü oluşturan duvarlar boyandı.

Köşe bucak temizlik ve dezenfeksiyon yapılıyor

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar tüm mahallelerde devam edecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan mahallelerinde temizlik çalışmaları
Eyüpsultan mahallelerinde temizlik çalışmaları
Eyüpsultan mahallelerinde temizlik çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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