Eyüpsultan lavanta cenneti oluyor
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Eyüpsultan lavanta cenneti oluyor

Eyüpsultan lavanta cenneti oluyor
06.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:09

Eyüpsultan Belediyesi, ilçeye bağlı Ağaçlı Köyü'nde geniş bir alana lavanta dikti.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçeye bağlı Ağaçlı Köyü'nde geniş bir alana lavanta dikti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, lavanta bahçeleri oluşturulan alana giderek, ilk lavantaları bizzat kendi elleriyle dikti ve can sularını verdi. Bölgede, 15 bin metrekarelik alanda 15 bin lavanta dikimi yapılacak. Ağaçlı'ya dikilen lavantalar yetişince bölge, hem turizm, hem de ekonomik olarak kalkınacak.

Bölge halkı çalışacak, bölge halkı kazanacak

Oluşturulan lavanta bahçelerinde bölge halkı çalışacak. Bu sayede bölge halkının ev ekonomisine katkı sağlanmış olacak. Ayrıca lavantalarla yapılan çeşitli hediyelik eşya, esans ve içecek gibi şeylerin, lavanta bahçelerini görmeye gelen ziyaretçilere satışı da yine hem bölge ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacak.

Bilimsel adı Lavandula angustifolia olan lavanta, çok yıllık ve yaprak dökmeyen bir bitki. Bitkinin çiçekleri, yaprakları ve uçucu yağı doğal ilaç olarak kullanılıyor. Kurutularak dolaplara konan çiçekleri giysileri böceklerden koruyor. Lavanta, genellikle anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve baş ağrısı ve diş ağrısı da dahil olmak üzere fiziksel ağrıyı tedavi etmek için kullanılıyor. Ayrıca, cilt ve saç tedavilerinin yanı sıra yaraları ve ağrıyı tedavi etmek için losyonlarda ve kremlerde topikal olarak kullanılıyor.

Lavanta içeriğindeki bileşenler sayesinde cilde doğal parlaklığını, canlılığını ve güzelliğini geri kazandırmaya yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra lavantanın akne tedavisinde oldukça etkili olabileceği biliniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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