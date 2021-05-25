Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki
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Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni sırasında bir grup mahalle sakini, bölgede bulunan parkın projeye dahil edileceğini öne sürerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni sırasında bir grup mahalle sakini, bölgede bulunan parkın projeye dahil edileceğini öne sürerek tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katıldığı Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nin yapılacağı alan bariyerlerle kapatılarak mahalle sakinleri içeri alınmadı.

Tören alanı dışında bekleyen vatandaşlar parkın bir bölümünün panolarla kapatıldığını ve KİPTAŞ'ın burayı proje alanına katacağını öne sürerek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmek istediklerini belirtti.

Çok sayıda polisin önlem aldığı bölgede tören alanına alınmayan mahalle sakinleri, programın ardından İmamoğlu'nun da aracının bulunduğu konvoyun önünü keserek konuşmak istedi. Gerginlik esnasında polis ekipleri vatandaşları engellemek isterken bazı vatandaşlar konvoyda bulunan araçlara vurarak İmamoğlu ile görüşmek istediklerini söyledi.

Vatandaşlardan Ayşe Topçu, bu sırada konvoydaki bir aracın kapısının açılması sonucu yere düşerek yaralandı. Topçu, vatandaşlar tarafından bölgede bekletilen ambulansa götürülerek tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, parkın aynı zamanda deprem toplanma alanı olduğunu tabelanın da tören öncesinde kaldırıldığını belirtti.

Yaralanan Ayşe Topçu ise "Bu parkı vermemek için çocuklarımızı ağaçlara bağlayacağız, çadırlarımızı kuracağız. 5 dakika konuşmak çok mu zordu?" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki - Haberler
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