Eyüpsultan kaymakamından otobüs kazasına ilişkin açıklama
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Eyüpsultan kaymakamından otobüs kazasına ilişkin açıklama

Hasan YILDIRIM KARABÜK'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı.

Eyüpsultan kaymakamından otobüs kazasına ilişkin açıklama
09.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:51

Hasan YILDIRIM KARABÜK'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara otoyolu Çiftalan Mevkiinde meydana gelen otobüs kazası sonrası olay yerine gelen Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin açıklama yapan Kara, "Karabük'ten İstanbul'a gelen otobüs kaza yapmış. Tek taraflı kazadır. Kaza sabah 06.40'ta meydana gelmiş. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 Yaralımız var.10'u ağır yaralı. Hayatını kaybedenlerden biri de şoför. Çok elim bir kazadır. Gerekli tedbirler alınıyor. Yaralılar Eyüpsultan, Sarıyer'de hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor. Yaralılardan 3'ü ağır yaralı ve çocuk. Kazanın nedenine ilişkin savcılık ve güvenlik güçlerimiz gerekli tahkikatı devam ettiriyorlar." dedi. 


Kaynak: DHA

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