Eyüpsultan İstihdam Merkezi, 3 ayda 284 kişiyi iş sahibi yaptı
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Eyüpsultan İstihdam Merkezi, 3 ayda 284 kişiyi iş sahibi yaptı

Eyüpsultan İstihdam Merkezi, 3 ayda 284 kişiyi iş sahibi yaptı
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Açıldığı günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden, iş veren ve iş arayan arasında köprü vazifesi gören Eyüpsultan İstihdam Merkezi, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 284 kişiyi farklı sektörlerde işe yerleştirdi.

Eyüpsultan İstihdam Merkezi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşımıza hizmet veriyor. İş arayışında olan vatandaşlarımız (4401546 ve 05382774538) numaralı telefonlardan bilgi alabilir.

İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan merkezimize gelip özgeçmiş formu doldurmaları gerekiyor.

Kaynak: Habermetre

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