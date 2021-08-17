Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmeleri başladı
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Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmeleri başladı

Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmeleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarla uzlaşma çalışmalarına başlandı.

Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarla uzlaşma çalışmalarına başlandı.

Eyüpsultan İslambey'de gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarla uzlaşma çalışmalarına başlandı.

Halihazır, hak sahibi tespiti, jeolojik zemin etüt raporu ve kentsel tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip kentsel dönüşüm projesi dahilinde Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde, 573 malikle uzlaşma görüşmeleri yapılıyor.

Vatandaşlarla adreslerine gönderilen tebligat ve telefonlarına atılan mesajlarla iletişime geçerek, randevu sistemiyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Evren Oral, "Mevcut değerlerini proje değerlerine oranına istinaden onlara bir teklif sunmaktayız. Vatandaşlarımız bu teklifi değerlendirip uzlaşmalarına göre muvafakatname senedini imzalamaktalar. Bu çalışmalar bittikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte projemizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

İslambey Caddesi No: 103/A'da bulunan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlar bir buçuk ay boyunca 10.00 - 16.00 saatleri arasında verilen randevularına göre uzlaşma görüşmelerini gerçekleştirebilecekler. - İSTANBUL

Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmeleri başladı
Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmeleri başladı
Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmeleri başladı
Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmeleri başladı
Eyüpsultan İslambey'de kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmeleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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