Eyüpsultan'ın sokakları dezenfekte ediliyor
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Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Eyüpsultan'ın sokakları dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi dezenfeksiyon ekibi korona virüs salgını nedeniyle başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon kapsamında Nişanca ve Düğmeciler Mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

15.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:55
Eyüpsultan'ın sokakları dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi dezenfeksiyon ekibi korona virüs salgını nedeniyle başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon kapsamında Nişanca ve Düğmeciler Mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyorlar. Mahallelerde, cadde ve sokaklar ile kamuya açık alanlar temizleniyor ardından dezenfekte ediliyor. İlçe sakinlerinin sağlığı korumak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bugün Nişanca ve Düğmeciler Mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Her iki mahallede de caddeler, sokaklar, kaldırımlar, bina girişleri tazyikli deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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