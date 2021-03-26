Eyüpsultan'ın iki değeri, Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi
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Eyüpsultan'ın iki değeri, Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eyüpsultan'ın iki değeri, Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi

İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Eyüpsultan'ın lezzetleri arasında yer alan Eyüp Halkası ve 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden başlayarak günümüze kadar gelen Eyüp Oyuncakları, Somut Olmayan Kültürel Miras olarak İstanbul il Envanterinde yerini aldı.

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İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Eyüpsultan'ın lezzetleri arasında yer alan Eyüp Halkası ve 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden başlayarak günümüze kadar gelen Eyüp Oyuncakları, Somut Olmayan Kültürel Miras olarak İstanbul il Envanterinde yerini aldı.

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nin (EYSAM) teklifi ile İl Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde "Eyüp Oyuncakları" ve "Eyüp Halkası" Somut Olmayan Kültür Mirası olarak İstanbul İl Envanterine kaydedildi. Eyüp Halkası Türk mutfak kültürü, geleneksel yiyecek-içecek yapımı ve toplumsal uygulamaları, Eyüp Oyuncakları ise Geleneksel çocuk oyunları ve oyuncakları grup başlığı altında Somut Olmayan Kültür Miras listesinde yer alıyor. "Eyüp Halkası" içeriğinde un, yağ, tuz ve az miktarda su bulunan, halka şeklinde kırılgan bir tuzlu kurabiye çeşidi olarak öne çıkıyor. Geçmişte Eyüp Sultan Türbesine giden cadde üzerinde bir çok oyuncak bulunurken geçmişe nazaran bugün az sayıda geleneksel Eyüp Oyuncağı üreticisi bulunuyor. Eyüp Oyuncağı, Eyüpsultan Belediyesinin de desteği ile yaşamını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:37:25. #1.15#
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