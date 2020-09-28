Eyüpsultan'ın genç yetenekleri, Teknofest 2020'de finallere kaldı

Eyüpsultan Belediyesi Bilişim Akademi öğrencileri Gaziantep'te düzenlenen Teknofest 2020'de iki proje ile finale kaldı.

Eyüpsultan Belediyesi Bilişim Akademi öğrencileri Gaziantep'te düzenlenen Teknofest 2020'de iki proje ile finale kaldı.

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda, 11. Sınıf öğrencisi Mert Albay ve 10.Sınıf öğrencisi Teoman Sarıkuş Sosyal İnovasyon, 9.Sınıf öğrencisi Bilal Said Celebi ise Afet projesi ile finallere adlarını yazdırdı.

Engelli bireyler için konuşabilen akıllı eldiven tasarladılar

Mert Albay ve Teoman Sarıkuş engelli bireylerin iletişim kurmaları için akıllı elektronik kart ve elektronik devreler ile fiziksel bir Arduino projesi gerçekleştirip, konuşabilen akıllı bir eldiven tasarladılar. Bu akıllı eldivenin içerik yazılımına; engelli bireyin hangi temel ihtiyaçları var ise karşı tarafa anlatmak istediği bilgisi yüklenerek her bir parmak ve ya bilek hareketi sesli bir ifade biçimine dönüştürülüyor.

Akıllı Eldiven'e farklı dil seçenekleri eklediler

Akıllı eldivene mobil uygulama desteği ile farklı dil seçenekleri de eklediklerini belirten genç yetenekler, finale kalan projeleriyle ilgili şunları söylediler: "Farklı kategori seçeneklerini içeriğinde barındıran akıllı eldiven ile yapılacak her dinamik harekete birden fazla sesli yanıt verilmesi sağlandı. Elini havaya kaldırdığında WC'ye gitmek istiyorum. Elini sağa yatırdığında yemek yemek istiyorum, işaret parmağını kaldırdığında uyumak istiyorum gibi çeşitli hareketler sisteme tanımlanarak, yapılan parmak veya el hareketleri ile eldiven üzerine entegre edilmiş hoparlörden sesli cevap vermesini sağladık. El hareketlerini ve sinyallerini konuşamayan ve konuşma bozukluğu olan insanların iletişim kurmasına böylelikle yardımcı olmayı amaçladık " dedi.

İtfaiye çalışanları için özel drone tasarladı

9.Sınıf öğrencisi Bilal Said Celebi ise yapmış olduğu Afet Projesinde acil durumlarda ve günlük hayatta da kullanılacak özel bir drone tasarladı. Drone'u itfaiyeciler ve afet durumlarında kullanılmak üzere tasarladığını ifade eden Said Celebi, "Yangın esnasında yanan yer ile alakalı bilgi edinebilmek, itfaiyecilerin giremeyeceği alanlarda su püskürterek müdahalede bulunmak, afet esnasında içeride kalan birey var ise acil ihtiyaçlarını (ilaç vb) gönderebilmek adına çeşitli görevleri üstlenmek amacıyla tasarladım" dedi.

Drone'un iskelet tasarımının alüminyum parça ve 3 boyutlu yazıcıdan yüksek sıcaklara dayanıklı özel filament kullanarak baskı almak için tasarlanan parçalardan oluştuğunu vurgulayan Celebi, "Dolayısıyla bu yönüyle tasarım, uzun ömürlülük ve sağlamlık açısından da özgünlük sağlamaktadır. Kişinin kontrolünde yangın yerine su püskürtülecektir. İhtiyaç dahilinde drone ile ilk yardım malzemesi ve istenilen ihtiyaçlar yangında mahsur kalan kişilere ulaştırılacaktır" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı