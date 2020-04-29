Eyüpsultan'ın çocukları VEX World Robotics'te dünya 3.'sü oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eyüpsultan'ın çocukları VEX World Robotics'te dünya 3.'sü oldu

Eyüpsultan'da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile kurulan "Çocuk Meclisi", sosyal farkındalık oluşturmak adına Eyüsultan'da birçok önemli bir projeyi hayata geçirirken, meclisin yetenekli çocukları kişisel başarıları ile de adlarından söz ettiriyor.

Eyüpsultan'ın çocukları VEX World Robotics'te dünya 3.'sü oldu
29.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:41

Eyüpsultan'da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile kurulan "Çocuk Meclisi", sosyal farkındalık oluşturmak adına Eyüsultan'da birçok önemli bir projeyi hayata geçirirken, meclisin yetenekli çocukları kişisel başarıları ile de adlarından söz ettiriyor.

Era Koleji 4. sınıf öğrencisi olan Seha Emre ve takım arkadaşı 10 yaşındaki Salih Kerem Meyveci, korona virüs nedeniyle sanal ortamda 540 takımın katılımıyla gerçekleşen "Vex Virtual World Championship" etkinliğinde Orion Division da 3. olarak Vex Dünya Finallerinde dereceye giren ilk ve tek Türk takımı oldu.

Mart ayının ilk haftasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenen Türkiye Ulusal Turnuvasına katılan 15 takım, Guinness Rekorlar Kitabına Dünyanın en büyük robotik turnuvası olarak giren VEX World'de Amerika'nın Louisville, Kentucky eyaletinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Türkiye adına 15 takım katıldı

50'den fazla ülkeden 18 bin takımın bin 350 oyunda yarıştığı ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliği olan VEX Robotics Yarışması'na Türkiye adına 15 takım katıldı. Seha Emre ve Salih Kerem de Mersin'de düzenlenen Türkiye VexIQ Challenge finallerinde Türkiye Şampiyonu olarak Vex Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Turnuva sanal ortamda gerçekleşti

Takımların her yıl belirlenen sezon teması kapsamında verilen görevleri yerine getirmek için mühendislik, robotik, kodlama ve tasarım becerilerini sergiledikleri yarışma bu yıl korona virüs nedeniyle 25 Nisan tarihinde sanal ortamda gerçekleştirildi.

"Ülkemizi başarıyla temsil etmek bizi mutlu etti"

Yıldızlar kategorisinde ülkemizi başarıyla temsil ederek turnuvada takım arkadaşı Salih Kerem ile dünya 3.'sü olan Seha Emre Katı, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Arkadaşım Salih'le kendimize güveniyorduk. Başarılı olacağımıza inanıyordum. Yarışmada derece almak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek bizi çok mutlu etti. Ayrıca Vex Dünya Finallerinde dereceye giren ilk ve tek Türk takımı olduğumuz için de ayrı bir gurur duyduk. İnşallah ilerde çok daha büyük başarılara imza atarız."

Takım arkadaşı ile aynı duyguları paylaşan Salih Kerem ise şu açıklamaları yaptı: "İlk önce biraz şaşırdım ama sonrasında çok mutlu oldum. Kendimle gurur duydum diyebilirim. İki senedir robotik kodlamayla uğraşıyorum. Bundan sonra da kendimi geliştirerek devam etmeyi düşünüyorum. Ülkemizi de başarıyla temsil ettiğimiz için ayrı bir gurur duydum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar Haberler
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek Haberler
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hande Yener Haluk Levent Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'ın çocukları VEX World Robotics'te dünya 3.'sü oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 11:56:08. #1.14#
title