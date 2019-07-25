Eyüpsultan Gençlik Merkezi öğrencileri YKS'de dereceye girdi

Eyüpsultan Belediyesi'nin bilgi evleri ve gençlik merkezlerine devam eden öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki başarı ortalaması, geçtiğimiz yıllara göre büyük artış gösterdi.

Her yıl iki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği üniversite sınavında Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler büyük başarı yakaladı. Ücretsiz verilen eğitimlerden yararlanan öğrenciler başarılarını YKS'de gösterdi.

Eyüpsultan Gençlik Merkezi'nden Tıp Fakültesi'ne

Bir yıl boyunca Eyüpsultan Gençlik Merkezi'nde eğitim gören Cansu Özenen, YKS sınavında sayısal sıralamada 13 bin sıralamayla büyük bir başarı gösterdi. Gençlik merkezlerinin çok ideal olduğunu ve her konuda destek aldığını söyleyen Cansu Özenen şöyle devam etti: "Özellikle mezun bir öğrenci için Eyüpsultan Gençlik Merkezi'nin çok ideal bir kurum olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada öğretmenlerimizle birlikte haftanın belirli günlerinde günde beş saat ders gördüğümüz oluyor. Bunun haricinde de aynı zamanda soru çözüm saatlerimiz oluyor. Çeşitli rehberlik hizmetinden sınav başvuru kaydına kadar her alanda destek alabiliyoruz. Sayısalda sıralamam 13 bin 476 geldi. Bu sıralamayla tıp fakültesini tercih etmeyi düşünüyorum. Sonucumu ilk gördüğümde kendime güvenim yerine geldi. Ayrıca çok sevindim ve çok mutlu oldum"dedi.

"Tercih yapmak çalışmaktan daha zor"

Sözel sıralamada ilk 4 binde yer alan Pirinççi Gençlik Merkezi öğrencisi Ümmü Gülsüm Yıldız, bu başarısını hocalarıyla sürekli etüt yapmaya borçlu olduğunu söyleyerek şunları ifade etti: "Sonucumu gece öğrendiğimde uyuyamadım sabaha kadar. Bu sıralamayla İlahiyat istiyorum ancak ondan sonrasını düşünmedim. Tercih yapmak çalışmaktan daha zor. Pirinççi Gençlik Merkezi'nde haftada üç gün dersimiz oluyordu. Hocalarımız gerçekten çok iyiydi. Çevremdekilere de burayı tavsiye ediyorum" dedi.

"Başarımızı Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezine borçluyuz"

Güzeltepe Gençlik Merkezi öğrencilerinden Bilge Nur Akyıldız, YKS'de dil sıralamasında 9 bine girdi. Aynı gençlik merkezinde eğitim gören Elif Nur Polat da sözel sıralamada ilk 18 binde başarı gösterdi. Gençlik merkezinin kendilerini sistematik bir yola soktuğunu ve başarılarını buna borçlu olduklarını ifade eden öğrenciler, aynı zamanda gençlik merkezine gelecek arkadaşların da hem kendilerini geliştirme hem de ders çalışma imkanı bulabileceklerini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA