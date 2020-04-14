Eyüpsultan esnafına gıda desteği
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Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

Eyüpsultan esnafına gıda desteği

Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sakinleri dışında esnafa da destek vermeye devam ettiklerini duyurdu.

14.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:58
Eyüpsultan esnafına gıda desteği
Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sakinleri dışında esnafa da destek vermeye devam ettiklerini duyurdu. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in salgın nedeniyle zor günler yaşayan esnafa destek olmak amacıyla daha önce berber ve kahvehane işleten esnaflara erzak desteğinde bulunduğu hatırlatılarak, şimdi de ilçede bulunan 600 minibüs ve taksici esnafına, salgın yüzünden işlerinin durgunlaşması sebebiyle gıda desteği yaptığı ifade edildi.

Yeşilpınar'da bulunan minibüs durağına gelen Başkan Deniz Köken burada şoförlere hitaben yaptığı konuşmasında "Alınan tedbirler sayesinde ibre aşağıya doğru döndü. Bu seyir daha da iyiye gidecek görünüyor. Biraz daha sabredelim. İnşallah daha iyi günlerde görüşeceğiz. Birlikte piknikler yaparız" dedi. 

"MAĞDUR OLAN TÜM ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Konuşmasında, bu desteklerin ilçede mağduriyet yaşayan tüm esnafa yönelik olarak devam edeceğinin de altını çizen Başkan Deniz Köken yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Berber esnafımıza destekle başladık, sonrasında kahvehane sahiplerine destek olduk. Şimdi de şoför esnafımıza gıda desteği veriyoruz. Mağdur olan tüm esnafımıza bu gıda dağıtımını yapacağız inşallah."

Konuşmasının ardından Başkan Deniz Köken, üzerlerinde "Kalplere Dokunuyoruz, Birlikte Daha Mutluyuz" yazılı erzak kolilerini esnafa dağıttı.

"KURALLARA UYDUKÇA BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ"

Başkan Köken, "Temizlik, hijyen çalışmalarımız 11 Mart'tan bugüne devam ediyor. Biz elimizden geldiğince vatandaşımızın yanındayız. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza market hizmeti veriyoruz. Hükümetimiz ve bizler her şekilde yanındayız. Şu anda sorun yok. Kurallara uydukça bu işi çözeceğiz diye umut ediyorum" dedi.

ESNAFLAR, BAŞKAN DENİZ KÖKEN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Eyüpsultan Alibeyköy Şoförler Esnaf Odası Başkanı Zeki Ateş, "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs (Covid 19) salgını devam ediyor. Bunun neticesinde birçok sektörümüz kontak kapatmış durumda, ciddi anlamda mağdurlar. Bu mağdur olan sektörlerin başında da toplu taşıma geliyor, taksiciler geliyor. Minibüs esnafı, taksici esnafı günlük çalışan, günlük kazanan, günlük geçinen bir esnaftır. Bu mağduriyetimizi duyurduk sağolsun sesimizi ilk duyan Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken oldu. Belediye Başkanımız Deniz Köken, şu anda evine ekmek götüremeyecek durumda olan şoför esnafımıza erzak desteği yapıyor. Bundan dolayı şoförler odası olarak, esnaf olarak çok teşekkür ediyoruz. İnşallah millet devlet el ele bu virüsün üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Eyüpsultan Şoförler Odası Taksilerden Sorumlu Başkan Vekili Hidayet Tayfur ise "Böyle bir olanak tanıdığı için Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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