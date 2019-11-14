Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol...
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi.
14.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:17
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA