Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarına moral konseri
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Eyüpsultan Belediyesi, Devlet Hastanesi, Göktürk, Güncel

Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarına moral konseri

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor.

21.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:15
Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarına moral konseri

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarına moral konseri verildi.

Daha önce Rami, Çırçır ve Göktürk Mahallesi'nde yapılan bando konseri bu kez 5. Levent ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları için düzenlendi. 5. Levent'teki konseri evlerinin balkonlarına çıkarak dinleyen ve alkışlayan vatandaşlar, fotoğraf ve video çektiler.

Sağlık çalışanları ve hastalara moral konseri

Bandistanbul Orkestrası, 5. Levent'in ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında canını dişine takıp, gece gündüz çalışan sağlık çalışanları ve hastalar için konser verdi. Konserde Bandistanbul Orkestrası, Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde hareketli, eğlenceli parçalar çaldılar. Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları Eyüpsultan Belediyesine bu konser için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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