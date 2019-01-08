Eyüpsultan Devlet Hastanesi Başhekiminden Tahliye ile İlgili Açıklama

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Bu sırada acil servisin önüne çıkan hastane başhekimi Hasan Kahraman vatandaşlara, Okmeydanı ya da Taksim'e gidebilirsin. Şu an hizmet veremeyeceğiz geçici olarak. Lütfen burada beklemeyin dedi. Dışarıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahraman, Geçici kısa süreliğine boşaltmadır. En kısa sürede hizmet devam edecektir. Merak etmeyin. Bütün hastalarımızı tahliye ettik. Yaralılarımız yok. İyiyiz şu anda. Enkazda sorun yok. Tedbirleri aldık o kadar. Yaralımız filan yok yani. Hastalarımızın tahliyesiyle ilgili planlamamızı yaptık. İlgili hastanelere gönderdik. Yaklaşık 10 yoğun bakım hastası, yaklaşık 20 tane palyatif bakım hastasını tahliye ettik. O hastaları da bizim hemşirelerimiz gittikleri yerde takip edecekler şeklinde cevapladı. - İstanbul

Kaynak: DHA