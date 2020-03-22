Eyüpsultan'daki siteler de temizlenip dezenfekte edildi Eyüpsultan Belediyesi, özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibiyle korona virüs tedbirleri kapsamında bütün cadde, sokak, çöp konteynerleri, apartman girişleri, sitelerde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibiyle korona virüs tedbirleri kapsamında bütün cadde, sokak, çöp konteynerleri, apartman girişleri, sitelerde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibinin tüm ilçede başlattığı korona virüse karşı temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyor. Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkanıyor, ardından özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından bugün Çırçır Mahallesi'ndeki Hava Meydanları Blokları, İtfaiyeciler Blokları ve Beka Bloklarına temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Çalışmaları evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar belediye ekiplerine ve Başkan Deniz Köken'e teşekkür ettiler.

Bu çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde periyodik olarak her gün devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA