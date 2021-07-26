Eyüpsultan'daki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan'da bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 21 Temmuz'da Karadolap Mahallesi'nde uzun namlulu silahların da kullanıldığı ve Recep Kılıç'ın öldüğü, Yusuf B'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Olaya karışanların kimliklerini tespit eden ekipler yaptıkları araştırmada zanlıların Kocaeli'ye kaçtığını ve buradan da İzmir'e doğru yola çıktığını belirledi. İzmir girişinde kullandıkları otomobilde yakalanan şüpheliler A.Ç, M.Ç, A.H.M, A.K ve M.A.G, gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirtilen uzun namlulu silah, tabanca ve 90 bin lira ele geçirildi.

Saldırıda kullanılan tabancalar ormanlık alanda bulundu

Zanlıların beyanları doğrultusunda silahlı saldırı sırasında kullanıldığı belirlenen 2 tabanca da Kandıra'da ormanlık alana bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan 5 zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan kardeş olan A.Ç ile M.Ç'nin oto kiralama olarak işletilen iş yerinde yapılan aramada da satışa hazır halde paketlenmiş eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen