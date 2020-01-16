Eyüpsultan'daki öğrenciler doğal afetlere karşı bilinçlendirilecek

16.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:14

Gençlerin doğal afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla Eyüpsultan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün "Tedbir Al, Hayatta Kal" sloganıyla geçen yıl başlattığı proje şubatta devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kasım 2019'da başlatılan proje kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerince verilen eğitimler, şubatın farklı günlerinde Eyüpsultan'daki 11 ortaokulda gerçekleştirilecek.

Öğrenciler eğitimlerde, doğal afetler öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğine ve alınması gereken tedbirlere dair bilgi edinecek.

Eğitimler, 4-5 Şubat'ta Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'nda, 6-7 Şubat'ta Prof. Kaya Gürsel Ortaokulu'nda, 10-11 Şubat'ta Güzeltepe Ortaokulu'nda, 12-13 Şubat'ta Cumhuriyet Ortaokulu'nda, 14 Şubat'ta Hacı İslam Ülker Hacı Şakire Ülker İmam Hatip Ortaokulu'nda, 17-20 Şubat'ta Şehit Murat Taş Ortaokulu'nda, 21 Şubat'ta Akpınar Ortaokulu'nda, 24-25 Şubat'ta Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu'nda, 26-28 Şubat'ta Gümüşsuyu Ortaokulu ile Üçşehitler Ortaokulu'nda yapılacak.

Kaynak: AA