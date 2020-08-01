Eyüpsultan'daki kurban satış alanında "kesim" yoğunluğu Eyüpsultan'daki kurban satış alanından detay görüntüler Sırada bekleyen vatandaşlar Merkezefendi kurban satış alanından detay görüntüler Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk Alibeyköy'deki kurban kesim alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin gelmediğini belirterek...

Eyüpsultan'daki kurban satış alanından detay görüntüler

Sırada bekleyen vatandaşlar

Merkezefendi kurban satış alanından detay görüntüler

Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk

Alibeyköy'deki kurban kesim alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin gelmediğini belirterek buna tepki gösteren vatandaşlar, kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesti

İSTANBUL - Eyüpsultan'daki kurban satış alanında "kesim" yoğunluğu.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de belediye tarafından belirlenen yerlerde kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Alandaki kurban kesim işlemlerini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin gelmemesi nedeniyle yoğunluk oluştuğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla bazıları da dışarıdan kasap getirerek kurbanlıklarını kesti. Alandaki vatandaşların bir bölümü de belediye ekiplerinin gelmesini bekledi.

Daha sonra kurban kesim alanına gelen belediye görevlileri, yaptıkları anonsla aksaklıklardan dolayı özür dileyerek sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı söyledi.

Yoğunluğun azaltılması için belediye ekiplerince kasap takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA