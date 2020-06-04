Eyüpsultan'daki ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü Eyüpsultan'da bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Mahallesi Karadeniz Caddesi Uğur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda mahsur kalan ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA