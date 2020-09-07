Eyüpsultan'daki cinayetin şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı
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Eyüpsultan'daki cinayetin şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı

EYÜPSULTAN'da kız arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen 24 yaşındaki Soner Söyü, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Eyüpsultan'daki cinayetin şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı
07.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:53
EYÜPSULTAN'da kız arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen 24 yaşındaki Soner Söyü, uğradığı silahlı saldırı sonucu  öldürüldü. Polis, eş zamanlı operasyon sonucu 4 şüpheliyi yakaladı. Soner Söyü ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay yerindeki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çırçır Mahallesi Güngör Sokak üzerinde 5 Temmuz'da saat  01.00 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 24 yaşındaki Soner Söyü kız arkadaşıyla yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Y. Ç.(22 yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgedeki kamera incelemelerinin sonucunda şüphelilerin kimliğini belirledi. Ekipler, 2 ay süren takibin ardından 4 Eylül Cuma günü şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sakarya'da 6 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Okan İ.(22)'nin 3 adet suç kaydı, Ali T.(22)'nin 1 adet suç kaydı, Mahsun E.(25)'nin 1 adet suçtan ve Murat E.(22)'nin 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı soruşturmada şüpheliler ve öldürülen Soner Söyü arasında 70 bin liralık alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan silahın  Okan İ.ye ait olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Öte yandan şüphelilerin olay yerine gelişleri, ikisinin kamyonet arkasında etrafı gözlemeleri, kamyonetin diğer tarafına geçen 2 şüphelinin koşarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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