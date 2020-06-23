Eyüpsultan'daki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı Eyüpsultan'da, bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eyüpsultan'da, bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Haziran'da Nişanca Mahallesi Üzümbağı Sokağı'ndaki parkta, Oğuzhan Yıldız'ın (23) başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 12 Haziran'da şüpheli İbrahim K. ve yaşı küçük U.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ile Yıldız'ın olay günü aralarındaki bir anlaşmazlığı konuşmak üzere parkta buluştukları, çıkan kavga sonucu İbrahim K'nin Yıldız'ı öldürdüğü belirlendi.

Yaşı küçük şüpheli Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim K. tutuklanırken, yaşı küçük U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, Oğuzhan Yıldız'ın İbrahim K'ye uyuşturucu sattırdığı, kavganın bu olaydan kaynaklandığı öne sürüldü.

Kaynak: AA