Eyüpsultan'daki bir dairede çıkan yangın söndürüldü
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Eyüpsultan'daki bir dairede çıkan yangın söndürüldü

16.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:24

Eyüpsultan'da bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eyüpsultan'da bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alibeyköy Teksen Sokak'taki iki katlı bir binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ardından dairede patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 11 kişi binadan tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıktığı binanın önünde patlamış bir piknik tüpü bulundu.

Eyüpsultan'daki bir dairede çıkan yangın söndürüldü
Eyüpsultan'daki bir dairede çıkan yangın söndürüldü
Eyüpsultan'daki bir dairede çıkan yangın söndürüldü
Eyüpsultan'daki bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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