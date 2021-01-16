Eyüpsultan'daki bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alibeyköy Teksen Sokak'taki iki katlı bir binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ardından dairede patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 11 kişi binadan tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıktığı binanın önünde patlamış bir piknik tüpü bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk