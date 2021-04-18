Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi
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Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi Eyüpsultan'da korona virüs salgını nedeniyle yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da korona virüs salgını nedeniyle yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Yollar tazyikli suyla yıkanırken, iş yerleri, bina girişleri, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Eyüpsultan Belediyesi, sokaklarda korona virüs nedeniyle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, belli aralıklarla yolları yıkayarak, parkları ve bina girişlerini ve çöp konteynerlerini ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediyor. Aralıksız süren dezenfekte işlemi bugün de Topçular Mahallesi Özgar Caddesi'nde devam etti. Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanırken, iş yerleri, bina girişleri, daire kapıları, merdiven trabzanları, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi'nin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmasının devam edeceği öğrenildi.

Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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