Eyüpsultan'da yollar karla kaplandı
İhlas Haber Ajansı - Murat Horoz - Genel
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Eyüpsultan'da yollar karla kaplandı Yolda kalan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu Eyüpsultan'da yollar karla kaplandı sürücüler zor anlar yaşadı.
İSTANBUL (İHA) - Eyüpsultan'da yollar karla kaplandı
Yolda kalan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu
İSTANBUL - Eyüpsultan'da yollar karla kaplandı sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir aracı vatandaşlar iterek kurtardı.
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Alibeyköy'de yollar karla kaplandı. Karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçları vatandaşlar itti. Uzun uğraşlar sonunda araç kaldığı yerden kurtarıldı.