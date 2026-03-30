Eyüpsultan'da yollar göle döndü, otomobiller yolda kaldı

Güncelleme:
İstanbul Eyüpsultan'a Ayazağa'da etkili olan yoğun yağış sonrası bazı yollar göle döndü.

İstanbul Eyüpsultan'a Ayazağa'da etkili olan yoğun yağış sonrası bazı yollar göle döndü. Otomobiller göle dönen yolda kalırken, vatandaşlar yaklaşık 2 saat kurtarılmayı bekledi.

İstanbul Eyüpsultan'a Ayazağa Cendere yolu yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte zorlanırken, araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Yolda kalan vatandaşlar, "2 saattir bekliyoruz. Geçemedik, çok mağduruz. Tırlar geçebiliyor. Çekiciler çok yüksek paralar istiyor. Bizim aracımız Tofaş, Kartal. Çekiciler 2 bin lira istiyor. 2 bin lira çekim ücreti mi olur. Mağduruz" dedi. Araçları çeken çekici şoförü ise, "Kemerburgaz göl olmuş. Biz araçları karşıya geçiriyoruz. Vatandaşa yardım ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna'nın annesi kahreden gerçeği açıkladı

Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna'nın annesi kahreden gerçeği açıkladı
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu