Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
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Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

25.03.2021 08:40 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:48

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Beyoğlu'nda ise bazı vatandaşlar kayganlaşan yolda kaymamak için birbirlerine tutunarak yürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Eyüpsultan'da yollar kısa sürede beyaza bürünürken, sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Beyoğlu'nda ise vatandaşların yokuştan güçlükle inmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar kayganlaşan yolda kaymamak için bir birlerine tutundu. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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