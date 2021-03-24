Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
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Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

24.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:36

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin bir çok yerini beyaza bürüdü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin bir çok yerini beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yağan kar yağışı kısa sürede yollara beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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