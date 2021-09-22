Eyüpsultan'da yoldan çıkan hafriyat kamyonu toprak alanda mahsur kaldı - Haberler
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Eyüpsultan'da yoldan çıkan hafriyat kamyonu toprak alanda mahsur kaldı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Eyüpsultan'da yoldan çıkan hafriyat kamyonu toprak alanda mahsur kaldı

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yoldan çıkarak su kanalına çarptıktan sonra toprak alanda durabildi.

EYÜPSULTAN (AA) - Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yoldan çıkarak su kanalına çarptıktan sonra toprak alanda durabildi.

Alınan bilgiye göre, Göktürk-Hasdal bağlantı yolunda seyir halindeki Niyazi Ekinci idaresindeki 34 YM 9855 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki su kanalına çarparak ilerleyen kamyon, bir süre sonra toprak alana girerek burada mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Yaşar Öksüz, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hasdal-Kemerburgaz yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kamyonun vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan'da yoldan çıkan hafriyat kamyonu toprak alanda mahsur kaldı

Eyüpsultan'da yoldan çıkan hafriyat kamyonu toprak alanda mahsur kaldı

Eyüpsultan'da yoldan çıkan hafriyat kamyonu toprak alanda mahsur kaldı

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eyüpsultan'da yoldan çıkan hafriyat kamyonu toprak alanda mahsur kaldı - Haberler
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