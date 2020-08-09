Eyüpsultan'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 5 ölü, 26 yaralı
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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 5 ölü, 26 yaralı

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde arabükten İstanbul'a seyahat eden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarpması sonucu 5 kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 5 ölü, 26 yaralı
09.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:06

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde arabükten İstanbul'a seyahat eden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarpması sonucu 5 kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza, sabah erken saatlerde Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Karabükten İstanbul'a seyahat eden Metro Turizme ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

112 ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kazada biri şoför olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden bir tanesinin şoför olduğu öğrenildi. 10'u ağır 26 kişi ise yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin kaza yerinde incelemeleri devam ediyor.

Olay yerinde açıklama yapan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Kaza tahminen 06.40'da meydana gelmiş. İlk belirlemelere göre 10'u ağır olmak üzere 26 yaralımız var. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir tanesi de şoför. Geçmiş olsun. Tedbirler alındı. Yaralılarımız hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızdan 3 tanesi çocuk. Tek taraflı kazaydı. Karşılıklı çarpışma söz konusu değil. Olay yerinde incelemeler devam ediyor" dedi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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