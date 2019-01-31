Eyüpsultan'da Yolcu Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı(Geniş Haber)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - İSTANBUL/DHA

Eyüpsultan ilçesinde Edirne'den Antalya'ya giden yolcu otobüsü sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerinde devrildi. Kaza sonrası, otobüste bulunan yolculardan 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.

Kaza, Hasdal - Kemerburgaz yolu Kemerburgaz mevkiinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 AT 573 plakalı yolcu otobüsü akşam saat 18: 30'da Edirne'den Antalya'ya hareket etti. Yolcu otobüsü Bayrampaşa ve Alibeyköy'den aldığı yolcularla tekrar hareket etti. Otobüs, Hasdal-Kemerburgaz yolunda seyir halinde giderken Kemerburgaz ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir neden sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs devrildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, yolcular otobüste mahsur kaldı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste mahsur kalan ve yaralanan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca kaza sonrası 3'ü ağır 21 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

OTOBÜS OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Kaza sonrası, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı vinç devrilen otobüsü kaldırmak için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu devrilen otobüs bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha sonra yolcu otobüsü vinç yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Otobüsün kaldırılma işlemi

-İBB ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin önlemi

-Otobüsün kaldırılması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA