Eyüpsultan'da yeşil balkonlar yarışıyor
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Eyüpsultan'da yeşil balkonlar yarışıyor

Eyüpsultan'da yeşil balkonlar yarışıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi, "Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla "En Güzel Teras ve Balkon" yarışması düzenliyor.

Eyüpsultan Belediyesi, "Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla "En Güzel Teras ve Balkon" yarışması düzenliyor. 'En Güzel Teras' ve 'En Güzel Balkon' olarak iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada, yeşil balkon ve teraslar değerlendirilecek.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların çevreye karşı ilgisini ve duyarlılık bilincini desteklemek, yaşanılan çevrenin estetik niteliğini geliştirmek, halkın yaşadığı alanın peyzajına yönelik ilgini teşvik etmek amacıyla "Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla "En Güzel Teras ve Balkon" yarışması düzenlediğini duyurdu.

Yarışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "'En Güzel Teras' ve 'En Güzel Balkon' olarak iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada, yeşil balkon ve teraslar değerlendirilecek. Yarışma, Eyüpsultan ilçesinde yer alan özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ait yarışma kategorilerine giren mekanların katılımına açık düzenlenirken, yarışma konusu ile ilgili profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşların ise yarışmaya katılamayacak. Her yarışmacı yalnızca bir kategoride yarışmaya katılım sağlayabilecek ve başvuru yapan herkes yarışmaya katıldığı mekanı yarışma sonuna kadar başvurduğu şekilde muhafaza etmeye özen gösterecek. Son başvurular ise 18 Mayıs Salı günü, saat 16.30'a kadar yapılabilecek" denildi.

Yarışmaya katılmak için yapılması gerekenlerle ilgili ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Yarışmaya en fazla 5 adet fotoğraf ile katılım sağlanabilirken fotoğrafların boyutları 1 MB dan az, 4 MB dan fazla olmamalı. Mümkünse yarışmaya katılım sağlanacak teras ve balkon iç ve dış cepheden, olabildiğince farklı açılardan fotoğraflandırılmalı."

Yarışmada her iki kategorinin de 1'incisine laptop, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci olanlara ise tablet verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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