Eyüpsultan'da yaz temizliği devam ediyor Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından ilçenin yaşam kalitesinin artırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan yaz temizliği devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından ilçenin yaşam kalitesinin artırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan yaz temizliği devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Düğmeciler ve Topçular mahallelerinde cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, yeni tip koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemi yaptı.

Çalışmaları takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafıyla sohbet etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün 2 farklı mahallede yapılması planlanan çalışmalara ara vermeden devam edecek.

Kaynak: AA