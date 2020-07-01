Eyüpsultan'da yaz temizliği
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Eyüpsultan'da yaz temizliği

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası devam ediyor.

Eyüpsultan'da yaz temizliği
01.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:45

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesinin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortaklaşa sürdürdüğü kampanya kapsamında ekipler bu kez Merkez Mahallesi ve İslambey Mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Merkez Mahallesi ve İslambey'de gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, korona virüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.

Başkan Deniz Köken, çalışmaları yakından takip ediyor

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Çalışmalar her gün 2 farklı mahallede devam edecek

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri önümüzdeki günlerde de her gün 2 farklı mahallede yapılması planlanan çalışmalara ara vermeden devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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