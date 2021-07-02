Eyüpsultan'da yaz spor okulları başladı

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- Eyüpsultan'da yaz spor okulları başladı Eyüpsultan Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okulları başladı.

- Eyüpsultan'da yaz spor okulları başladı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okulları başladı.

Eyüpsultan'da yaşayan çocuklar ve gençler spor, eğlence ve eğitim ile dopdolu bir yaz yaşıyor. Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmesini sağlayan yaz spor okullarında Eyüpsultanlı çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyorlar.

10 Farklı branşta eğitim veriliyor

28 Haziran - 27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 7-14 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz olarak yüzme, futbol, karate, hentbol, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis, masa tenisi, satranç eğitimleri alıyorlar. Eğitimler, tamamı akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında veriliyor.

Öğrenciler ve velileri çok mutlu

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'na devam eden öğrenciler ve velileri, bu etkinliği düzenleyerek gençlere ve çocuklara doyasıya spor yapma imkanı sunan Başkan Deniz Köken'e teşekkür ettiler.

Öğrencilerden Yiğit Şahin, "Karate eğitimi alıyorum. Burada öğretmenimiz bize doğru teknikle tekme atmayı, yumruk atmayı öğretiyor. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum" dedi.

Öğrencilerden Hasan Berk Bostancı, "Eğitimlerden dolayı çok memnun olduğunu dile getirirken bir başka öğrenci İbrahim Ellabit ise "Burada öğretmenlerimiz çok iyi eğitim veriyorlar. Hocalarımız bize karşı çok ilgililer. Tüm arkadaşlarıma tavsiye ederim, buraya gelsinler spor yapsınlar" dedi.

"ÖĞRENCİLER PROGRAMA ÇOK YOĞUN İLGİ GÖSTERİYORLAR"

Yürütülen eğitimlere ilişkin bilgilendirmede bulunan Yaz Spor Okulu Sorumlusu Deniz Özcan, "Çocuklar pandemi döneminde evlerinde hareket edemediler, sosyalleşemediler. Dolayısıyla spora ve sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Onlar da bu programa çok yoğun ilgi ve alaka gösteriyorlar. Sabah saatlerinde 7 - 10 yaş arası kız öğrenci grubu geliyor, ardından 11 - 14 yaş arası kız grubu geliyor. Öğleden sonra 11 - 14 yaş arası erkek grubu geliyor, en son da 7 - 10 yaş arası erkek grubu geliyor. Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

7 Farklı bölgeden kayıt yaptırılabiliyor

Yaz spor okulları için veliler Alibeyköy Spor Kompleksi, Göktürk Kültür Merkezi, Yeşilpınar Bilgi Evi, Düğmeciler Bilgi Evi, Güzeltepe Bilgi Evi, Akşemsettin Bilgi Evi, Kemerburgaz Bilgi Evi'nden kayıt yaptırabilecek. Yaz Spor Okullarına kayıt için 0212 440 15 67 numaralı telefondan detaylı bilgi alınıp http://basvuru.eyupsultan.bel.tr/ online kayıt yaptırılabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı