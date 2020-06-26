Eyüpsultan'da "Yaz Kampanyası" çalışması Eyüpsultan Belediyesince ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için başlatılan "Yaz Kampanyası" devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesince ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için başlatılan "Yaz Kampanyası" devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Eyüpsultan Belediyesi'nin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortak çalışmalar düzenlediği kampanya bugün Akşemsettin Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Çalışmalarda belediye ekipleri, Akşemsettin'de cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme ve peyzaj çalışmaları ile sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama ve koronavirüs önlemleri için dezenfekte işlemleri yaptı.

Yapılan çalışmaları takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü, her gün farklı bir mahallede yapılması planlanan çalışmalara ara vermeden devam edecek.

Kaynak: AA