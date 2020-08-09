Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü
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Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü

Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidi çöktü.

Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü
09.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:24

Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidi çöktü.

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz yolundaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçitte,henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda hasar oluştu.

Polis, itfaiye ve karayolları ekiplerince olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Alibeyköy istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Üst geçidin enkazının kaldırılması için olay yerine çok sayıda iş makinesi ve vinç geldi.

Ekipler ilk olarak yolu çift taraflı trafiğe kapatarak köprünün üzerindeki demir kısımları kesti. Çökme nedeniyle hasar oluşan yolda onarım çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından enkazı kaldıran ekiplerin, yoldaki onarım çalışması ise sürüyor.

İstanbul Valiliğinin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.30 sıralarında Hasdal Kışlası önünde D-020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidinin henüz tespit edilemeyen nedenle çöktüğü anlatıldı.

Çöken yaya geçidinin çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak yolun Alibeyköy istikametinin trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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