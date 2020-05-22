Eyüpsultan'da yaşlılar için evde berber hizmeti
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Eyüpsultan'da yaşlılar için evde berber hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara evde berberlik hizmeti veriyor.

Eyüpsultan'da yaşlılar için evde berber hizmeti
22.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:26

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara evde berberlik hizmeti veriyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede hastalık, yaşlılık, ekonomik sorunlar nedeniyle evlerinden çıkamayıp berbere gidemeyen ihtiyaç sahiplerine evlerinde berberlik hizmeti sunuluyordu. Korona virüs nedeniyle ara verilen bu hizmet yeniden başladı.

Normalleşme süreci kapsamında bir süre önce berberler hizmet vermeye başlamıştı. Ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle berbere gidemiyor. Bu duruma çözüm getiren Eyüpsultan Belediyesi, yaşlı vatandaşların evine berber götürüyor. Koruyucu giysi ve maskeyle evlere giden berber, her tıraş öncesi ekipmanları dezenfekte ediyor.

Eyüpsultan'da yaşayan 86 yaşındaki Hüseyin Yüksek ile 65 yaşındaki felçli hasta Şükrü Başaran, Eyüpsultan Belediyesi ekiplerine memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Deniz Köken'e de teşekkür etti. Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yaşlı vatandaşlar berberlik hizmeti karşısında çok mutlu oldular.

Tıraş sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara Bayram çikolatası ve maske hediye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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