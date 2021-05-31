Son dakika... Eyüpsultan'da yaralı martıyı itfaiye kurtardı
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Son dakika... Eyüpsultan'da yaralı martıyı itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Eyüpsultan'da yaralı martıyı itfaiye kurtardı Eyüpsultan'da çatıya sıkışan martı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Eyüpsultan'da yaralı martıyı itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da çatıya sıkışan martı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Nişanca Mahallesi Abdurrahman Şerefbey Caddesi'nde bir binanın çatısına martı sıkıştı. Martının sesini duyan bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, martıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan martı itfaiye ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Son dakika... Eyüpsultan'da yaralı martıyı itfaiye kurtardı
Son dakika... Eyüpsultan'da yaralı martıyı itfaiye kurtardı
Son dakika... Eyüpsultan'da yaralı martıyı itfaiye kurtardı
Son dakika... Eyüpsultan'da yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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