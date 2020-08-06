Eyüpsultan'da yapılan denetimlerde kaymakamdan maske takmayanlara uyarı
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Eyüpsultan'da yapılan denetimlerde kaymakamdan maske takmayanlara uyarı

İçişleri Bakanlığı'nın genelge doğrultusunda koronavirüs salgınıyla ilgili olarak İstanbul'un birçok ilçesinde kapsamlı denetim yapıldı.

Eyüpsultan'da yapılan denetimlerde kaymakamdan maske takmayanlara uyarı
06.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:00
İçişleri Bakanlığı'nın genelge doğrultusunda koronavirüs salgınıyla ilgili olarak İstanbul'un birçok ilçesinde kapsamlı denetim yapıldı. Eyüpsultan'da yapılan denetimlere Kaymakam İhsan Kara'da katıldı. Kara, Eyüpsultan Meydanı'nda maske takmayan vatandaşları uyararak maske takmalarını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine görderdiği genelgenin ardından denetimler bugün sabah saatlerinden itibaren başladı. Eyüpsultan'da Kaymakam İhsan Kara öncülüğünde polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde, vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıldı. Denetimler Eyüpsultan Camii, Eyüpsultan Meydanı, Alibeyköy Cep Otogarı ve bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarını da denetleyen Kaymakam İhsan Kara, vatandaşlarla sohbet ederek sosyal mesafe, maske takma ve temizliğin öneminden bahsetti. Kara Eyüpsultan Meydanı'nda maske takmayan vatandaşı da uyararak maske takmasını istedi.

"BÜYÜK BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Denetimler sırasında açıklama yapan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yayınladığı genelgeyle ve İstanbul valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla büyük bir denetim gerçekleştiriyoruz. Şu anda denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerle sosyal alanları, ticaret alanlarını,  ibadet alanlarını ve vatandaşların bulunduğu her platformu, otobüsleri, dolmuşları, şehirlerarası ulaşım vasıtalarını hepsini kontrol ediyoruz. Topyekün denetimle koronavirüs hastalığını İstanbul'umuzda insanımızda yer bulmasını ve yayılmasını önlemeye çalışıyoruz" dedi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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