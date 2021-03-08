Eyüpsultan'da yangın: Alevler kilometrelerce öteden görüldü
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Eyüpsultan'da yangın: Alevler kilometrelerce öteden görüldü

08.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:01
Eyüpsultan'da yangın: Alevler kilometrelerce öteden görüldü

Eyüpsultan'da metruk binada yangın çıktı.

Eyüpsultan'da metruk binada yangın çıktı. Kilometrelerce öteden görülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının sıçradığı binada yaşayan vatandaş, "Çok korktum, evim yandı dışarıda kaldım" dedi.

Yangın, saat 12.50 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Caddesi Hızır Reis Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan üç katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir süre sonra bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı. Yangının sıçradığı binada yaşayanlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, vatandaşlar da itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

"Çok korktum, evim yandı dışarıda kaldım"

Yangının sıçradığı binada yaşayan Ümit Pulat, "Evde çocuklarımla oturuyorduk. Camdan dışarı baktığımda yan taraftaki binadan dumanların yükseldiğini gördüm. İçeride birileri vardır ve söndürürler diye düşündüm, yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Yarım saat sonra tekrar dışarı baktığımda alevlerin yükseldiğini gördüm. Yan taraftaki bina metruk ve bir süre sonra yıkılacaktı ama bizim bina komple dolu, herkes oturuyor. Alevler yükselince hemen çocukları dışarı çıkardım. Doğalgaz vs. patlar diye korktum. Az önce yukarı çıktım ve çatının mahvolduğunu gördüm. Elektrik tesisatları komple yandı. Şu an evin içi su dolu, içeride yüzülebilir. Evin çok masrafı var şu anki haliyle. Burayı da zar zor kazanıp tutmuştum zaten. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Allah kimsenin başına getirmesin. Benim evim yandı ve dışarıda kaldım" dedi.

Yangın havadan görüntülendi

Öte yandan Eyüpsultan Sakarya Caddesi'nde çıkan ve kilometrelerce öteden görülen yangın havadan görüntülendi. Yangının ardından vatandaşların yaşadığı bitişikteki binada meydana gelen maddi hasar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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