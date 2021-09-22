Eyüpsultan'da yangın

EYÜPSULTAN (AA) - Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan ve yan apartmanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düğmeciler Mahallesi Sait Köknar Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki apartmanın çatısına sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, her iki bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında iki binada da hasar oluştu.