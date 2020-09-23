Eyüpsultan'da yangın Eyüpsultan'da yanan odunlardan 5 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da yanan odunlardan 5 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bülbülderesi Mahallesi'nde 2 binanın arasında bulunan odunlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin yükselmesiyle yangın 5 katlı binaya sıçradı. Tüm binayı saran yangına olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bina sakinlerini tahliye eden ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok