: Eyüpsultan'da yangın: 1 ölü

14.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:28

Eyüpsultan'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Güzeltepe Mahallesi Çiğdem Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışması sırasında ekipler evde bir kişinin cesedine rastladı.

Polis ekipleri yaptığı incelemede ölen kişinin, yangın çıkan evin sahibi Atalay Yenidünya (73) olduğunu belirledi. Yenidünya'nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen Atalay Yenidünya'nın yakınları gözyaşı döktü. Yenidünya'nın bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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