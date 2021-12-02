Eyüpsultan'da yaklaşık 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine şüpheli bir grubu teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin Yeni Mahalle'deki bir depoda uyuşturucu madde ürettiklerini tespit eden polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Baskında, depoda uyuşturucu madde üretiminde kullanılan yaklaşık 200 kilogram malzeme ele geçirilirken, şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

Depoda ses yalıtımı sağlayan malzemeyle kaplanan bir bölümde uyuşturucu hap üretimi yapılan makineleri bulan ekipler, yakın bir adrese düzenledikleri baskında yaklaşık 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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