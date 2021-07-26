Son dakika 3. sayfa: Eyüpsultan'da husumetli iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma anı kamerada

Edinilen son dakika haberine göre Eyüpsultan'da husumetli iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma anı kamerada Eyüpsultan'da öldürülen Recep Kılıç'ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi Eyüpsultan'da iki grup arasındaki husumette uzun namlulu silahlar konuştu.

Eyüpsultan'da husumetli iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma anı kamerada

Eyüpsultan'da öldürülen Recep Kılıç'ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da iki grup arasındaki husumette uzun namlulu silahlar konuştu. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İki grubun da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Temmuz günü akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde meydana geldi. Recep Kılıç ve Yusuf B. sokakta otururken yanlarına gelen bir grup, uzun namlulu silah ve tabancalarla üzerlerine ateş etti. Kurşunlardan biri Recep Kılıç'ın ölümüne neden olurken, Yusuf B. ise ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken Yusuf B. hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın şüphelilerini yakalamak için hareket geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra da kimlikleri tespit edildi. Bu kişilerin İzmit'e kaçtıkları, daha sonra da İzmir'e gidecekleri öğrenildi. Şüphelileri takibe alan ekipler, olaydan bir gün sonra gerçekleştirilen operasyonla şahısları İzmir'de aasyakaladı. İzmir'de gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere İstanbul'da bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Uzun namlulu silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Önce İzmit'e kaçtıkları belirlenen şüphelilerin buradaki adreslerinde ekiplerce arama yapıldı. Aramalar sonucu adreslerinde 1 adet kaleşnikof ve tabanca, ormanlık alana atılmış halde ise 2 adet tabanca bulundu. Şüphelilerden ikisinin İstanbul'da bir otomobil kiralama iş yerinin sahibi oldukları öğrenildi. Burada yapılan aramada ise çok sayıda paketlenmiş ve satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cinayetin altından uyuşturucu anlaşmazlığı çıktı

Sorguya alınan şüphelilerin uyuşturucudan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, iki grubun da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve birbirleriyle anlaşmazlık halinde oldukları ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.H.M., A.Ç., M.Ç., A.K. ve M.A.G. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker